"Атлетико" заинтересован в защитнике "Наполи"

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"Атлетико" заинтересован в защитнике "Наполи"

Фото: инстаграм Ди Лоренцо\Автор неизвестен

Защитник "Наполи" и сборной Италии Джованни Ди Лоренцо может сменить клубную прописку будущим летом. По словам его агента Марио Джуффреди, в игроке заинтересован мадридский "Атлетико".

"Думаю, когда предлагают деньги за футболиста 22-х лет, то клуб может ответить отказом. Но когда предлагают деньги за игрока, которому около тридцати, здесь клуб должен продавать всегда.

Думаю, 25-30 миллионов евро довольно справедливая цена за Ди Лоренцо. К тому же, "Атлетико" в нем заинтересован и может сделать предложение в любое время", - сказал агент.

В нынешнем сезоне Ди Лоренцо сыграл в 33-х матчах, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

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