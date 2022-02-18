"Атлетико" заинтересован в защитнике "Наполи"
Фото: инстаграм Ди Лоренцо\Автор неизвестен
Защитник "Наполи" и сборной Италии Джованни Ди Лоренцо может сменить клубную прописку будущим летом. По словам его агента Марио Джуффреди, в игроке заинтересован мадридский "Атлетико".
"Думаю, когда предлагают деньги за футболиста 22-х лет, то клуб может ответить отказом. Но когда предлагают деньги за игрока, которому около тридцати, здесь клуб должен продавать всегда.
Думаю, 25-30 миллионов евро довольно справедливая цена за Ди Лоренцо. К тому же, "Атлетико" в нем заинтересован и может сделать предложение в любое время", - сказал агент.
В нынешнем сезоне Ди Лоренцо сыграл в 33-х матчах, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14