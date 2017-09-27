"Атлетико" заплатил за Косту 66 миллионов евро

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"Атлетико" заплатил за Косту 66 миллионов евро

Издание ESPN узнало, сколько заплатил "Атлетико" за нападающего Диего Косту.

По информации источника, "Челси" заработал на трансфере 28-летнего футболиста 66 миллионов евро.

Стоит отметить, что летом 2014 года Коста перешёл из "Атлетико" в "Челси" за 38 миллионов.

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