"Атлетико" заплатит 40 миллионов евро за игрока "Реала"

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"Атлетико" заплатит 40 миллионов евро за игрока "Реала"

Хавбек мадридского "Реала" Маркос Льоренте продолжит карьеру в "Атлетико", сообщает Cope.

По информации источника, "матрасники" заплатят за 24-летнего футболиста 40 миллионов евро.

С самим игроком "Атлетико" договорился о заключении контракта до лета 2024 года.

Льоренте является воспитанником "Реала". За основную команду "бланкос" он дебютировал в октябре 2015 года.

Всего в составе "сливочных" полузащитник сыграл 39 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Алавесу".

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