"Атлетико" заплатит за Косту 60 миллионов евро

Форвард "Челси" Диего Коста в ближайшее время может стать игроком "Атлетико", сообщает As.

По сведениям издания, эта сделка обойдется "матрасникам" в 60 миллионов евро. Коста может быть представлен в качестве игрока "Атлетико" уже на этой неделе.

Напомним, что Коста не сможет сыграть за мадридский клуб до января.

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