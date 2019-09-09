"Атлетико" запускает собственную криптовалюту

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" запускает собственную криптовалюту

"Атлетико" запускает собственную криптовалюту для болельщиков. Мадридцы уже заключили соглашение с блокчейн-компанией Socios, которая занимается разработкой фан-токенов. Об этом сообщает Inside World Football.

Токены можно будет получить с помощью обмена принадлежащих Socios токенов CHZ через специальное приложение. Фан-токен клуба будет стоить 2 евро за штуку их можно будет купить осенью 2019 года.

Токены помогут фанатам лучше участвовать в жизни мадридского клуба. Также можно будет с помощью мобильного приложения "Атлетико" голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба, а также получать много других бонусов.

А еще: "Атлетико" подписал контракт с 16-летним голкипером с отступными в 36 миллионов евро| http://soccernews.ru
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