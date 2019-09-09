"Атлетико" запускает собственную криптовалюту
"Атлетико" запускает собственную криптовалюту для болельщиков. Мадридцы уже заключили соглашение с блокчейн-компанией Socios, которая занимается разработкой фан-токенов. Об этом сообщает Inside World Football.
Токены можно будет получить с помощью обмена принадлежащих Socios токенов CHZ через специальное приложение. Фан-токен клуба будет стоить 2 евро за штуку их можно будет купить осенью 2019 года.
Токены помогут фанатам лучше участвовать в жизни мадридского клуба. Также можно будет с помощью мобильного приложения "Атлетико" голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба, а также получать много других бонусов.
А еще: "Атлетико" подписал контракт с 16-летним голкипером с отступными в 36 миллионов евро| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0