"Атлетико" - "Жирона" - 1:1 (обзор)

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"Атлетико" - "Жирона" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Атлетико" и "Жироной".

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Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Вильярреал 20 34
5 Реал Мадрид 18 32
6 Севилья 20 32
7 Хетафе 20 27
8 Жирона 20 27
9 Бетис 19 27
10 Эйбар 19 27
11 Атлетик Бильбао 20 26
12 Сельта Виго 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 20 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
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