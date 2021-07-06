Ауар бойкотирует тренировки "Лиона". Игрок хочет покинуть команду
Фото: инстаграм Ауара/Автор неизвестен
Как сообщает Get French Football News, хавбек "Лиона" Уссем Ауар хочет покинуть команду уже этим летом.
По информации источника, французский полузащитник пропускает предсезонную подготовку не по причине болезни, как заявил клуб, а из-за того, что не хочет больше оставаться в "Лионе".
Отмечается, что Ауар должен был начать тренироваться 1 июля. Он появился в первый день, в этот же день он пообщался с новым главным тренером Петером Босом и после этого он больше не приходил на тренировки.
В прошедшем сезоне Ауар сыграл 30 матчей за "Лион" в Лиге 1, в которых забил 7 голов.
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