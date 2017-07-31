Audi Cup: "Бавария" и "Ливерпуль" выявят сильнейшего в Мюнхене
"Бавария" – "Ливерпуль"
Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)
Начало матча: 21:30
Начиная с июля 2009, уже стало традиционным раз в два года проводить двухдневный межсезонный турнир, который организовывается крупной автомобильной компанией Audi в Мюнхене. Соревнование уникально тем, что в нем всегда участвует только четыре команды, где завсегдатаи является местная "Бавария", а все поединки проходят на ее домашнем стадионе "Альянц Арене". Кроме немецкого гранда в этом году принимают участие такие именитые коллективы, как "Ливерпуль", "Атлетико" и "Наполи". Как раз с англичанами и предстоит померяться силами баварцам в завершающей встрече первого игрового дня.
Начало сезона все ближе, а это значит, что за каждым последующим товарняком станет гораздо интереснее наблюдать. Главные тренеры не просто наигрывают стартовые составы, но и игровые схемы. До сих пор команда Карло Анчелотти очень нестабильно проводила контрольные матчи в плане результата. "Бавария" сыграла целых четыре матча в рамках Международного кубка чемпионов, в которых одержала всего одну викторию – над "Челси" со счетом 3:2. С лондонским "Арсенало" была расписана мировая, а в дуэли с итальянцами мюнхенцы "всухую" капитулировали, 4:0 проиграв "Милану" и 2:0 - "Интеру". Немецкий клуб провел и продолжает проводит активную трансферную кампанию. Расположение команды уже пополнили такие высококлассные футболисты, как Хамес Родригес, Корентен Толиссо, Серж Гнабри, Себастьян Руди и Никлас Зюле. Но, чтобы как следует сыграться и вписаться в коллектив, новобранцам, естественно, понадобиться время.
"Ливерпуль" накануне приближающегося сезона нуждался в подобном турнире. Мерсисайдцам совсем скоро предстоит выступать в квалификационном раунде Лиги чемпионов, поэтому спарринги с сильными командами просто необходимы. Пока, "красные" сыграли три матча, но так и не были по-настоящему проверены. Ну а как иначе, ведь в соперниках были "Транмер Роверс", "Уиган" и "Герта". В отличии от Анчелотти Юрген Клопп не так активен на летнем шопинге. "Скаузеры" могут похвастать только по сути тремя новичками, среди которых Мохамед Салах, Эндрю Робертсон и Доминик Соланке.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "Ливерпуля":
"Бавария" и "Ливерпуль" не балуют болельщиков своими очными поединками. В последний раз команды встречались в августе 2001. Тогда в рамках Суперкубка УЕФА мерсисайдцы праздновали победу со счетом 3:2.
Мюнхенцы ни разу в истории не обыгрывали ливерпульцев, а самым распространенным результатом является ничья.
"Бавария" выиграла три из четырех розыгрышей Audi Cup.
Ориентировочные составы на игру:
Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Толиссо, Алькантара, Хамес, Рибери, Мюллер, Левандовски
Ливерпуль: Миньоле, Милнер, Клаван, Матип, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Мане, Салах, Фирмино
Прогноз на матч "Бавария" – "Ливерпуль":
Делать прогноз на товарищеский матч – дело отнюдь неблагодарное. Но все же специалисты не сомневаются в победе "Баварии", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. На выигрыш "Ливерпуля" букмекеры выставили заманчивые 5.0.
Богдан Архипенко
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|Команда
|М
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|3
|Манчестер Сити
|38
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|4
|Ливерпуль
|38
|76
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Эвертон
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