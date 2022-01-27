Аудитория Месси в инстаграме достигла 304 миллионов. Больше только у двух человек

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси имеет один из самых популярных инстаграм-аккаунтов в мире.

Накануне аудитория 34-летнего футболиста достигла отметки в 304 миллиона подписчиков.

"Нас уже 300 миллионов! Я навеки признателен всем за поддержку. Обнимаю вас!" - написал аргентинец.

Опережают Месси по этому показателю только два человека - это нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (395 миллионов) и модель Кайли Дженнер (306 миллионов).

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