Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы

Теги мохамед салахказемироматтейс де лигтсерж гнабрикилиан мбаппе

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг ЕвропыОсновываясь на собственном, уникальном, методе оценки стоимости игроков, KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов, которые выступают за чемпионов 6 лучших первенств Европы.

Отмечается, что данные приведены по состоянию на 1 января 2021 года.

В Англии оценивали игроков " Ливерпуля", чемпиона АПЛ сезона 2019/2020. Самым дорогим стал Мохамед Салах (122,2 млн евро), "серебро" у Садио Мане (120 млн), на третьем месте защитник Трент Александр-Арнольд (107,1 млн).

Среди футболистов "Реала" на первом месте Каземиро – 72,6 млн евро. Следом располагаются защитник Рафаэль Варан (70,2 млн) и вратарь Тибо Куртуа (67,9 млн).

В чемпионе Италии "Ювентусе" ситуация следующая: защитник Маттейс де Лигт – 90 млн евро, форвард Пауло Дибала (65,2 млн), Криштиану Роналду (63,2 млн).

Победитель Бундеслиги "Бавария" в своем составе имеет таких дорогих игроков, как: хавбек Серж Гнабри (99,8 млн евро), защитник Йозуа Киммих (98,3 млн), полузащитник Лерой Сане (85,8 млн).

У ПСЖ наиболее дорогими оказались: Килиан Мбаппе (200 млн евро), Неймар (125 млн) и защитник Маркиньос (59,9 млн).

"Порту" может похвастаться следующими цифрами: полузащитник Хесус Корона (28,5 млн евро), хавбек Мусса Марега (15,4 млн) и хавбек Сея Накадзима (14,3 млн).

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