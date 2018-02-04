"Аугсбург" - "Айнтрахт" - 3:0 (обзор)

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"Аугсбург" - "Айнтрахт" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне в гостях разгромно уступил "Аугсбургу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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