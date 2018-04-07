"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)

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"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Баварией".

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 28 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
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