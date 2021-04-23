"Аугсбург" едва не отыграл три мяча в матче с "Кельном"

Теги аугсбургкельн

"Аугсбург" едва не отыграл три мяча в матче с "Кельном"Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Завершилась встреча 31 тура немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Кельном". Обе команды решают задачу сохранения прописки в турнире на следующий сезон и были настроены серьезно. Гости сразу завладели инициативой и уже к 33 минуте лидировали со счетом 3:0. После перерыва уже хозяева доминировали, отыграли два мяча и едва не свели матч к ничьей, но все же уступили со счетом 2:3.

Победа позволила "Кельну" набрать 29 очков и подняться на 16 место в турнирной таблице. У "Аугсбурга" осталось 33 балла и 12 позиция в чемпионате Германии.

"Аугсбург" - "Кельн" 2:3 (0:3)

Голы: Дуда, 8 - 0:1, Кайнц, 23 - 0:2, Дуда, 33 - 0:3, Гумны, 54 - 1:3, Варгас, 62 - 2:3

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 42), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури (Рихтер, 87), Варгас, Груэсо, Штробль (Моравек, 42), Хан, Финнбогасон (Йенсен, 46).

"Кельн": Хорн, Шмитц, Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 65), Вольф, Кайнц (Дрекслер, 69), Хектор, Дуда, Схири, Андерссон (Реджбечай, 79).

Читать также: "Шальке" вылетел из Бундеслиги | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов