"Аугсбург" едва не отыграл три мяча в матче с "Кельном"
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Завершилась встреча 31 тура немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Кельном". Обе команды решают задачу сохранения прописки в турнире на следующий сезон и были настроены серьезно. Гости сразу завладели инициативой и уже к 33 минуте лидировали со счетом 3:0. После перерыва уже хозяева доминировали, отыграли два мяча и едва не свели матч к ничьей, но все же уступили со счетом 2:3.
Победа позволила "Кельну" набрать 29 очков и подняться на 16 место в турнирной таблице. У "Аугсбурга" осталось 33 балла и 12 позиция в чемпионате Германии.
"Аугсбург" - "Кельн" 2:3 (0:3)
Голы: Дуда, 8 - 0:1, Кайнц, 23 - 0:2, Дуда, 33 - 0:3, Гумны, 54 - 1:3, Варгас, 62 - 2:3
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 42), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури (Рихтер, 87), Варгас, Груэсо, Штробль (Моравек, 42), Хан, Финнбогасон (Йенсен, 46).
"Кельн": Хорн, Шмитц, Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 65), Вольф, Кайнц (Дрекслер, 69), Хектор, Дуда, Схири, Андерссон (Реджбечай, 79).
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|Команда
|М
|О
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|32
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20