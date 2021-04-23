"Аугсбург" едва не отыграл три мяча в матче с "Кельном"

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

Завершилась встреча 31 тура немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Кельном". Обе команды решают задачу сохранения прописки в турнире на следующий сезон и были настроены серьезно. Гости сразу завладели инициативой и уже к 33 минуте лидировали со счетом 3:0. После перерыва уже хозяева доминировали, отыграли два мяча и едва не свели матч к ничьей, но все же уступили со счетом 2:3.

Победа позволила "Кельну" набрать 29 очков и подняться на 16 место в турнирной таблице. У "Аугсбурга" осталось 33 балла и 12 позиция в чемпионате Германии.

"Аугсбург" - "Кельн" 2:3 (0:3)

Голы: Дуда, 8 - 0:1, Кайнц, 23 - 0:2, Дуда, 33 - 0:3, Гумны, 54 - 1:3, Варгас, 62 - 2:3

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Гумны, 42), Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Калиджури (Рихтер, 87), Варгас, Груэсо, Штробль (Моравек, 42), Хан, Финнбогасон (Йенсен, 46).

"Кельн": Хорн, Шмитц, Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 65), Вольф, Кайнц (Дрекслер, 69), Хектор, Дуда, Схири, Андерссон (Реджбечай, 79).