"Аугсбург" и "Фрайбург" разошлись миром, "Вольфсбург" обыграл "Хоффенхайм" и другие итоги матче 22-го тура Бундеслиги

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"Аугсбург" и "Фрайбург" разошлись миром, "Вольфсбург" обыграл "Хоффенхайм" и другие итоги матче 22-го тура Бундеслиги

В матчах 22-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" и "Фрайбург" обменялись голами, "Вольфсбург" на выезде одолел "Хоффенхайм", "Герта" в гостях обыграла "Падерборн", а "Байер" был сильнее "Униона".

"Аугсбург" - "Фрайбург" - 1:1 (1:0)

Голы: Макс, 38 - 1:0, Хаберер, 51 - 1:1".

"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер (Фрамбергер, 32), Гауэлеув, Едвай, Макс (Варгас, 66), Йагу Амарал, Байер, Хедира, Финнбогасон (Левен, 81), Нидерлехнер, Рихтер.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Абраши, Грифо (Квон Чхан Хун, 87), Хаберер (Петерсен, 84), Вальдшмидт, Хелер.

"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 2:3 (1:1)

Голы: Вегхорст, 18 (с пенальти) - 0:1, Баумгартнер, 45 - 1:1, Вегхорст, 52 (с пенальти) - 1:2, Крамарич, 60 (с пенальти) - 2:2, Вегхорст, 71 - 2:3.

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Цубер, 46), Хюбнер, Пош, Руди (Брун Ларсен, 46), Кадержабек, Гриллич (Даббур, 74), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Сков.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Мбабу, Гилавоги, Мехмеди (Клаус, 86), Арнольд, Штеффен (Брекало, 69), Шлагер, Вегхорст (Гинчек, 90+1).

"Падерборн" - "Герта" - 1:2 (0:1)

Голы: Боята, 10 - 0:1, Србени, 51 - 1:1, Коллинз, 67 (в свои ворота) - 1:2.

"Падерборн": Цингерле, Янс (Дрэгер, 75), Штродик, Коллинз, Шонлау, Гьясула (Михель, 86), Антви-Аджей, Прегер, Василиадис, Цолински (Србени, 46), Мамба.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Боята, Рекик, Штарк (Торунарига, 70), Миттельштедт, Шельбред (Дарида, 46), Аскасибар, Майер, Пентек, Кунья (Ибишевич, 83).

"Унион Б" - "Байер" - 2:3 (1:1)

Голы: Гентнер, 7 - 1:0, Хаверц, 22 - 1:1, Диаби, 83 - 1:2, Бюльтер, 87 - 2:2. Беллараби, 90+4 - 2:3.

"Унион Б": Гикевич, Суботич (Польтер, 86), Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 76), Юнус Малли (Ингвартсен, 76), Андрих, Андерссон, Бюльтер.

"Байер": Храдецки, С.Бендер, Вайзер (Арангис, 46), Та, Венделл, Тапсоба, Л.Бендер, Амири (Беллараби, 76), Хаверц, Фолланд, Бэйли (Диаби, 46).

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