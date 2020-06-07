"Аугсбург" и "Кельн" не выявили победителя в матче Бундеслиги
В матче 30-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" и "Кельн" сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в концовке. Сначала гостей вывел вперед Антони Модест, но вскоре равновесие восстановил Филипп Макс.
"Кельн" остался на 12-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Аугсбург" поднялся на 13-ю позицию.
"Аугсбург" – "Кельн" - 1:1 (0:0)
Голы: Модест, 85 - 0:1, Макс, 88 - 1:1
"Аугсбург": Люте, Фрамбергер, Макс, Удуохай, Едвай, Груэсо, Хедира, Варгас (Левен, 76), Саренрен-Базее, Рихтер, Нидерлехнер (Финнбогасон, 76)
"Кельн": Хорн, Якобс, Ляйстнер, Шмитц (Каттербах, 28), Хектор, Кайнц, Схири (Хегер, 46), Чихос, Эхизибуэ, Кордоба (Модест, 82), Ут (Реджбечай, 71)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Унион Берлин
|30
|32
|14
|Аугсбург
|29
|31
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20