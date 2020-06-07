"Аугсбург" и "Кельн" не выявили победителя в матче Бундеслиги

В матче 30-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" и "Кельн" сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в концовке. Сначала гостей вывел вперед Антони Модест, но вскоре равновесие восстановил Филипп Макс.

"Кельн" остался на 12-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Аугсбург" поднялся на 13-ю позицию.

"Аугсбург" – "Кельн" - 1:1 (0:0)

Голы: Модест, 85 - 0:1, Макс, 88 - 1:1

"Аугсбург": Люте, Фрамбергер, Макс, Удуохай, Едвай, Груэсо, Хедира, Варгас (Левен, 76), Саренрен-Базее, Рихтер, Нидерлехнер (Финнбогасон, 76)

"Кельн": Хорн, Якобс, Ляйстнер, Шмитц (Каттербах, 28), Хектор, Кайнц, Схири (Хегер, 46), Чихос, Эхизибуэ, Кордоба (Модест, 82), Ут (Реджбечай, 71)

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