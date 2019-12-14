"Аугсбург" на выезде обыграл "Хоффенхайм"

Теги аугсбургхоффенхайм

"Аугсбург" на выезде обыграл "Хоффенхайм"

"Хоффенхайм" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии проиграл "Аугсбургу".

"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:4 (1:1)

Голы: Макс, 11 - 0:1, Сков, 14 - 1:1, Макс, 51 (с пенальти) - 1:2, Йенсен, 56 - 1:3, Локадиа, 80 - 2:3, Йагу Амарал, 85 - 2:4.

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Локадиа, 61), Акпогума, Руди, Кадержабек (Баумгартнер, 72), Гриллич, Самассеку (Гайгер, 29), Крамарич, Адамян, Сков, Бебу.

"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер (Удуокхай, 87), Гауэлеув, Едвай, Макс (Хан, 90+4), Йагу Амарал, Байер, Хедира, Йенсен (Кордова, 81), Нидерлехнер, Рихтер

"​​​​​​Хоффенхайм" занимает 8 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" идет на 10 позиции.

А еще:Салах, Мбаппе и Левандовски вошли в сборную недели в Лиге Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 декабря

Главные новости дня: 13 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 14 31
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 14 30
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 14 26
4 Шальке Шальке 14 25
5 Фрайбург Фрайбург 14 25
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 14 25
7 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 14 24
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 15 21
9 Вольфсбург Вольфсбург 14 20
10 Аугсбург Аугсбург 15 20
11 Унион Берлин Унион Берлин 14 19
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 14 18
13 Майнц 05 Майнц 05 14 15
14 Вердер Бремен Вердер Бремен 14 14
15 Герта Герта 14 12
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 14 12
17 Падерборн Падерборн 14 8
18 Кельн Кельн 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов