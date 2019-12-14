"Аугсбург" на выезде обыграл "Хоффенхайм"
"Хоффенхайм" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии проиграл "Аугсбургу".
"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:4 (1:1)
Голы: Макс, 11 - 0:1, Сков, 14 - 1:1, Макс, 51 (с пенальти) - 1:2, Йенсен, 56 - 1:3, Локадиа, 80 - 2:3, Йагу Амарал, 85 - 2:4.
"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Локадиа, 61), Акпогума, Руди, Кадержабек (Баумгартнер, 72), Гриллич, Самассеку (Гайгер, 29), Крамарич, Адамян, Сков, Бебу.
"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер (Удуокхай, 87), Гауэлеув, Едвай, Макс (Хан, 90+4), Йагу Амарал, Байер, Хедира, Йенсен (Кордова, 81), Нидерлехнер, Рихтер
"Хоффенхайм" занимает 8 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" идет на 10 позиции.
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|Бавария Мюнхен
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|Хоффенхайм
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|14
|20
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|Аугсбург
|15
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|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
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|14
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|Герта
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|Падерборн
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