"Аугсбург" на выезде разгромил "Вердер"

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"Аугсбург" на выезде разгромил "Вердер"В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" на выезде разгромил бременский "Вердер".

"Вердер" - "Аугсбург" - 0:3

Голы: Грегорич, 40 - 0:1, Финнбогасон, 45+2 - 0:2 (пенальти), Грегорич, 61 - 0:3.

"Вердер": Павленка, Бауэр (Хайрович, 46), Сане, Мойсандер, Гебре Селасси, Делэйни, Эггештайн (Каинц, 47), Юнузович, Аугустинссон, Белфодил, Крузе.

"Аугсбург": Хитц, Опаре, Дансо, Гауэлеу, Макс, Байер, Хедира, Хеллер (Шмид, 80), Грегорич (Чжи Дон-Вон, 47), Каюби, Финнбогасон (Гу Чжа-Чхоль, 74).

Напомним, вчера "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг". | soccernews.ru

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