"Аугсбург" нанес поражение "Айнтрахту"

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"Аугсбург" нанес поражение "Айнтрахту"В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" дома обыграл "Айнтрахт" их Франкфурта-на-Майне.

"Аугсбург" - "Айнтрахт" - 2:0

Голы: Гу Чжа-Чхоль, 19 - 1:0, Грегорич, 76 - 2:0, Рихтер, 89 - 3:0.

"Аугсбург": Хитц, Фрамбергер, Дансо, Хинтереггер, Макс, Гу, Байер, Моравек (Рихтер, 71), Каюби, Грегорич.

"Айнтрахт": Градецки, Салседо, Хасебе, Фалетт, Вольф, Боатенг (Фабиан, 67), Маскарель, Гачинович (Фернандес, 52), Чендлер, Халлер (да Коста, 82), Йович.

Напомним, вчера "РБ Лейпциг" обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха. | soccernews.ru

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2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 21 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
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