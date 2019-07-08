"Аугсбург" объявил о переходе бывшего защитника "Спартака"
Экс-защитник "Спартака" Марек Сухи перешел в "Аугсбург", сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Футболист достался немцам бесплатно, так как являлся свободным агентом. Сухи подписал с "Аугсбургом" контракт до лета 2021 года.
31-летний Сухи является воспитанником "Спарты". Ранее он также выступал за "Спартак" и "Базель". За сборную Чехии сыграл 40 матчей и забил 1 гол. 4-кратный чемпион Швейцарии, 2-кратный чемпион Чехии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,25 миллионов евро.
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Фрайбург
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|14
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|34
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|Аугсбург
|34
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|Ганновер 96
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