"Аугсбург" объявил о переходе бывшего защитника "Спартака"

Экс-защитник "Спартака" Марек Сухи перешел в "Аугсбург", сообщает официальный Twitter немецкого клуба.

Футболист достался немцам бесплатно, так как являлся свободным агентом. Сухи подписал с "Аугсбургом" контракт до лета 2021 года.

31-летний Сухи является воспитанником "Спарты". Ранее он также выступал за "Спартак" и "Базель". За сборную Чехии сыграл 40 матчей и забил 1 гол. 4-кратный чемпион Швейцарии, 2-кратный чемпион Чехии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,25 миллионов евро.

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