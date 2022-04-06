"Аугсбург" обыграл "Майнц" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 26-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" на своем поле обыграл "Майнц" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Джеффри Гауэлеу и Рубена Варгаса. В составе гостей отличился Сильван Видмер.
"Аугсбург", набрав 32 очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Майнц" с 38 очками остался на 10-й позиции.
"Аугсбург" – "Майнц" - 2:1 (1:0)
Голы: Гауэлеу, 11 (с пенальти) - 1:0, Видмер, 54 - 1:1, Варгас, 56 - 2:1
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Яго, Калиджури, Педерсен (Варгас, 54), Хан, Дорш, Майер (Груэсо, 54), Нидерлехнер (Пепи, 71).
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак (Баррейро, 78), Ниакате, Аарон Мартин, Кор (Штегер, 62), Боэтиюс, Ли Чжэ Сон (Штах, 52), Онисиво, Буркардт (Ингвартсен, 77).
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
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|Хоффенхайм
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|45
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|32
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|Унион Берлин
|32
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|Майнц 05
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|32
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