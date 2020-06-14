"Аугсбург" обыграл "Майнц", забив гол на 1-й минуте

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"Аугсбург" обыграл "Майнц", забив гол на 1-й минуте

"Аугсбург" обыграл "Майнц" в матче 31-го тура Бундеслиги. 

Победный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.

"Майнц" - "Аугсбург" - 0:1 (0:1)

Голы: Нидерлехнер, 1 - 0:1

Отметим, что в середине матча нападающий хозяев Тайво Авонийи столкнулся головами с защитником гостей Феликсом Удуохаем. Нигерийца унесли на носилках с поля, а после отправили в больницу

После 31 тура "Аугсбург" с 35 баллами занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Майнц" с 31 баллом располагается на 15 строчке.

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