"Аугсбург" обыграл "Майнц", забив гол на 1-й минуте
"Аугсбург" обыграл "Майнц" в матче 31-го тура Бундеслиги.
Победный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.
"Майнц" - "Аугсбург" - 0:1 (0:1)
Голы: Нидерлехнер, 1 - 0:1
Отметим, что в середине матча нападающий хозяев Тайво Авонийи столкнулся головами с защитником гостей Феликсом Удуохаем. Нигерийца унесли на носилках с поля, а после отправили в больницу
После 31 тура "Аугсбург" с 35 баллами занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Майнц" с 31 баллом располагается на 15 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|10
|Герта
|31
|38
|11
|Шальке
|30
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20