"Аугсбург" обыграл "Майнц", забив гол на 1-й минуте

"Аугсбург" обыграл "Майнц" в матче 31-го тура Бундеслиги.

Победный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.

"Майнц" - "Аугсбург" - 0:1 (0:1)

Голы: Нидерлехнер, 1 - 0:1

Отметим, что в середине матча нападающий хозяев Тайво Авонийи столкнулся головами с защитником гостей Феликсом Удуохаем. Нигерийца унесли на носилках с поля, а после отправили в больницу

После 31 тура "Аугсбург" с 35 баллами занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Майнц" с 31 баллом располагается на 15 строчке.

Не пропустите: "Челси" в твиттере опубликовал забавное видео с участием Оливье Жиру| http://soccernews.ru