"Аугсбург" одержал победу над "Майнцем"

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"Аугсбург" одержал победу над "Майнцем"

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" проиграл "Аугсбургу".

"Аугсбург" – "Майнц" 2:0

Голы: Грегорич, 29 - 1:0, Финнбогасон, 90 - 2:0

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Гу Чжа Чхоль (Янкер, 63), Хедира, Каюби, Грегорич (Кордова, 83), Рихтер (Хеллер, 73), Финнбогасон.

"Майнц": Адлер, Хак, Диалло, Донати (Муто, 79), Озтуналы, Сердар, Де Бласис, Латца (Максим, 67), Квайсон (Уджа, 61), Гбамен, де Йонг.

Предупреждения: Макс (29), Гауэлеу (66), Максим (68), Каюби (76), Финнбогасон (90). | http://soccernews.ru

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