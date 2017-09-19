"Аугсбург" одолел "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" и "Вердер" победителя не выявили

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"Аугсбург" одолел "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" и "Вердер" победителя не выявили

Представляем результаты 5-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" – "Вердер" 1:1

Голы: Ориги, 28 - 1:0, Бартельс, 56 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Камачо (Гилавоги, 70), Арнольд, Дидави (Виллиам, 88), Малли, Нтеп (Димата, 78), Ориги.

"Вердер": Павленка, Бауэр, Кальдирола, Аугустинссон, Велькович, Гондорф (Баргфреде, 46), Эггештайн (Бельфодиль, 46), Бартельс (Хайрович, 90), Дилэйни, Кайнц, Гебре Селассие.

Предупреждения: Гондорф (43), Кайнц (50), Камачо (61).


"Аугсбург" – "РБ Лейпциг" 1:0

Гол: Грегорич, 4 - 1:0

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Байер, Хедира, Каюби, Моравек (Хеллер, 63), Грегорич (Гу Чжа Чхоль, 46), Финнбогасон (Кордова, 89).

"РБ Лейпциг": Мвого, Орбан, Хальстенберг, Шмитц (Кайзер, 81), Комппер (Ильзанкер, 46), Забитцер, Кампль, Демме, Брума, Вернер, Поульсен (Форсберг, 60).

Предупреждения: Моравек (50), Забитцер (52), Кампль (77), Байер (78).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 5 12
2 Боруссия Дортмунд 4 10
3 Аугсбург 5 10
4 Ганновер 96 4 10
5 Шальке 5 9
6 Хоффенхайм 4 8
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 РБ Лейпциг 5 7
9 Гамбург 4 6
10 Штутгарт 5 6
11 Герта 4 5
12 Вольфсбург 5 5
13 Байер Леверкузен 4 4
14 Айнтрахт Франкфурт 4 4
15 Майнц 05 4 3
16 Вердер Бремен 5 2
17 Фрайбург 4 2
18 Кельн 4 0
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