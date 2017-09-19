"Аугсбург" одолел "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" и "Вердер" победителя не выявили
Представляем результаты 5-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" – "Вердер" 1:1
Голы: Ориги, 28 - 1:0, Бартельс, 56 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Герхардт, Верхаг, Удуохай, Камачо (Гилавоги, 70), Арнольд, Дидави (Виллиам, 88), Малли, Нтеп (Димата, 78), Ориги.
"Вердер": Павленка, Бауэр, Кальдирола, Аугустинссон, Велькович, Гондорф (Баргфреде, 46), Эггештайн (Бельфодиль, 46), Бартельс (Хайрович, 90), Дилэйни, Кайнц, Гебре Селассие.
Предупреждения: Гондорф (43), Кайнц (50), Камачо (61).
"Аугсбург" – "РБ Лейпциг" 1:0
Гол: Грегорич, 4 - 1:0
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Байер, Хедира, Каюби, Моравек (Хеллер, 63), Грегорич (Гу Чжа Чхоль, 46), Финнбогасон (Кордова, 89).
"РБ Лейпциг": Мвого, Орбан, Хальстенберг, Шмитц (Кайзер, 81), Комппер (Ильзанкер, 46), Забитцер, Кампль, Демме, Брума, Вернер, Поульсен (Форсберг, 60).
Предупреждения: Моравек (50), Забитцер (52), Кампль (77), Байер (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|2
|Боруссия Дортмунд
|4
|10
|3
|Аугсбург
|5
|10
|4
|Ганновер 96
|4
|10
|5
|Шальке
|5
|9
|6
|Хоффенхайм
|4
|8
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|РБ Лейпциг
|5
|7
|9
|Гамбург
|4
|6
|10
|Штутгарт
|5
|6
|11
|Герта
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Байер Леверкузен
|4
|4
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|15
|Майнц 05
|4
|3
|16
|Вердер Бремен
|5
|2
|17
|Фрайбург
|4
|2
|18
|Кельн
|4
|0