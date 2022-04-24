"Аугсбург" победил "Бохум" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Англии "Аугсбург" на выезде обыграл "Бохум" со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Андре Хана и Михаэля Грегорича.
"Аугсбург", набрав 35 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 36 очками остался на 13-й позиции.
"Бохум" – "Аугсбург" - 0:2 (0:2)
Голы: Хан, 15 - 0:1, Грегорич, 43 (с пенальти) - 0:2
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес (Бокхорн, 74), Лосилла, Реджбечай (Левен, 74), Остерхаге (Локадия, 57), Цоллер (Польтер, 57), Асано, Хольтманн (Блум, 57).
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Яго (Майер, 65), Калиджури (Фрамбергер, 89), Хан (Нидерлехнер, 59), Груэсо (Удуохай, 89), Дорш, Варгас (Педерсен, 59), Грегорич.
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|Команда
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|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20