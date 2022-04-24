"Аугсбург" победил "Бохум" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Аугсбург" на выезде обыграл "Бохум" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Андре Хана и Михаэля Грегорича.

"Аугсбург", набрав 35 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 36 очками остался на 13-й позиции.

"Бохум" – "Аугсбург" - 0:2 (0:2)

Голы: Хан, 15 - 0:1, Грегорич, 43 (с пенальти) - 0:2

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес (Бокхорн, 74), Лосилла, Реджбечай (Левен, 74), Остерхаге (Локадия, 57), Цоллер (Польтер, 57), Асано, Хольтманн (Блум, 57).

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Яго (Майер, 65), Калиджури (Фрамбергер, 89), Хан (Нидерлехнер, 59), Груэсо (Удуохай, 89), Дорш, Варгас (Педерсен, 59), Грегорич.

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