"Аугсбург" разгромил "Фортуну", "Хоффенхайм" дома обыграл "Унион" в Бундеслиге

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"Аугсбург" разгромил "Фортуну", "Хоффенхайм" дома обыграл "Унион" в Бундеслиге

В матче 16-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" разгромил "Фортуну" (3:0).

В параллельной встрече турнира "Хоффенхайм" дома обыграл "Унион".

"Аугсбург" - "Фортуна Д" - 3:0 (1:0)

Голы: Макс, 32 - 1:0, Едвай, 61 - 2:0, Макс, 72 - 3:0.

"Аугсбург": Коубек, Лихтштайнер, Гауэлеув, Едвай, Макс, Йагу Амарал, Байер, Хедира (Удуокхай, 79), Йенсен, Нидерлехнер (Кордова, 87), Рихтер (Варгас, 74).

"Фортуна Д": Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Каан Айхан, Адамс Нуху, Моралес, Томми (Текпетей, 71), Соботтка, Баркок (Ампома, 46), Хеннингс (Финк, 84), Ковнацки.

"Унион Б" - "Хоффенхайм" - 0:2 (0:0)

Голы: Бебу, 56 - 0:1, Баумгартнер, 90 - 0:2.

"Унион Б": Гикевич, Суботич (Абдуллахи, 80), Триммель, Фридрих, Ф.Хюбнер, Ленц, Гентнер, Андрих, Уджа (Бюльтер, 69), Андерссон, Ингвартсен (Польтер, 68).

"Хоффенхайм": Бауманн, Б.Хюбнер, Пош, Руди, Кадержабек (Бичакчич, 64), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 60), Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 85), Сков, Бебу.

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