"Аугсбург" разгромил "Герту" в матче Бундеслиги

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"Аугсбург" разгромил "Герту" в матче Бундеслиги

В 12-м туре немецкой Бундеслиги "Аугсбург" крупно обыграл "Герту".

Благодаря победе "Аугсбург" поднялся на 12-е место, а "Герта" осталась на 14-м.

"Аугсбург" - "Герта" 4:0

Голы: Макс, 17 - 1:0, Кордова, 26 - 2:0, Хан, 52 - 3:0, Нидерлехнер, 79 - 4:0

"Аугсбург": Коубек, Гауэлеу, Едвай, Фрамбергер, Макс, Хедира, Байер, Варгас, Рихтер (Хан, 26), Кордова (Шибер, 72), Нидерлехнер (Моравек, 85).

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Боята, Штарк, Миттельштедт, Груйич (Майер, 70), Шелбред (Смарш, 30), Дилросун (Лукебакио, 46), Дарида, Вольф, Зельке.

Удаление: Ярстейн (28).

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