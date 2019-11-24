"Аугсбург" разгромил "Герту" в матче Бундеслиги
В 12-м туре немецкой Бундеслиги "Аугсбург" крупно обыграл "Герту".
Благодаря победе "Аугсбург" поднялся на 12-е место, а "Герта" осталась на 14-м.
"Аугсбург" - "Герта" 4:0
Голы: Макс, 17 - 1:0, Кордова, 26 - 2:0, Хан, 52 - 3:0, Нидерлехнер, 79 - 4:0
"Аугсбург": Коубек, Гауэлеу, Едвай, Фрамбергер, Макс, Хедира, Байер, Варгас, Рихтер (Хан, 26), Кордова (Шибер, 72), Нидерлехнер (Моравек, 85).
"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Боята, Штарк, Миттельштедт, Груйич (Майер, 70), Шелбред (Смарш, 30), Дилросун (Лукебакио, 46), Дарида, Вольф, Зельке.
Удаление: Ярстейн (28).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|РБ Лейпциг
|12
|24
|3
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|4
|Фрайбург
|12
|22
|5
|Шальке
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|11
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Вердер Бремен
|12
|11
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|12
|5