"Аугсбург" разгромил "Шальке" благодаря голу российского футболиста

В матче 27-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле проиграл "Аугсбургу" со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы Эдуарда Левена, Ноа-Джоэла Саренрен-Базее и Серхио Кордовы.

Благодаря победе "Аугсбург" поднялся на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" остался на восьмой позиции.

"Шальке" – "Аугсбург" - 0:3 (0:1)

Голы: Левен, 6 - 0:1, Саренрен-Базее, 76 - 0:2, Кордова, 90+1 - 0:3

"Шальке": Шуберт, Сане, Очипка, Настасич, Кенни, Калиджури (Бужеляб, 77), Шопф, Грегорич, Маккенни (Мерджан, 74), Матондо (Раман, 77), Сердар (Кутуджу, 56).

"Аугсбург": Люте, Макс, Фрамбергер, Удуохай, Едвай, Левен (Моравек, 70), Хедира, Рихтер, Груэсо, Варгас (Саренрен-Базее, 59), Нидерлехнер (Кордова, 83).

23-летний Левен имеет российское и немецкое гражданства. Его родители переехали в Германию в 1995 году. Он выступает за молодежную сборную Германии.

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