"Аугсбург" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги

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"Аугсбург" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Аугсбурга"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" на своем поле разгромил "Штутгарт" со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Риса Оксфорда, Джеффри Гауэлеу, Флориана Нидерлехнера и Альфреда Финнбогасона. В составе гостей отличился Крис Фюрлих.

"Аугсбург", набрав девять очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 10 очками остался на 13-й позиции.

"Аугсбург" – "Штутгарт" - 4:1 (1:1)
Голы: Фюрлих, 7 - 0:1, Оксфорд, 30 - 1:1, Гауэлеу, 52 - 2:1, Нидерлехнер, 72 - 3:1, Финнбогасон, 81 - 4:1

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Педерсен (Фрамбергер, 85), Калиджури (Хан, 61), Варгас (Нидерлехнер, 69), Штробль (Груэсо, 61), Майер (Дорш, 69), Финнбогасон, Зекири.

"Штутгарт": Бредлов, Кемпф (Мола, 39), Антон, Ито (Штенцель, 67), Соса, Фюрлих (Кулибали, 23), Дидави (Ферстер, 46), Эндо, Мангаля, Климович (Фагир, 67), Аль-Гаддиуи.

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