"Аугсбург" - "Штутгарт" - 0:1 (обзор)

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"Аугсбург" - "Штутгарт" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Аугсбург" дома минимально уступил "Штутгарту".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Байер Леверкузен 23 38
4 РБ Лейпциг 22 38
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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