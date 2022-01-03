"Аугсбург" совершил самый дорогой трансфер из МЛС в истории

Фото: инстаграм "Аугсбурга"/Автор неизвестен

Немецкий "Аугсбург" официально объявил о подписании 18-летнего форварда "Далласа" и сборной США Рикардо Пепи.

Как пишут немецкие СМИ, за трансфер американца "Аугсбург" заплатил 20 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2026 года.

Этот трансфер стал самым дорогим из МЛС в Европу в истории.

В 31 матче прошедшего сезона МЛС Пепи забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

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