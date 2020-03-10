"Аугсбург" уволил тренера после поражения от "Баварии"

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"Аугсбург" уволил тренера после поражения от "Баварии"

Швейцарец Мартин Шмидт покинул пост главного тренера "Аугсбурга".

Руководство клуба приняло решение уволить наставника на фоне серии провальных результатов.

В последних девяти матчах под руководством 52-летнего специалиста "фуггеры" потерпели шесть поражений при всего одной победе.

На выходных "Аугсбург" проиграл "Баварии" и опустился на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Шмидт возглавлял команду с апреля 2019 года.

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