"Аугсбург" в дополнительное время обыграл "Майнц"
"Аугсбург" в дополнительное время обыграл "Майнц" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии.
Аугсбург" - "Майнц" - 3:2.
Голы: Мвене, 19 - 0:1, Белль, 40 (в свои ворота) - 1:1, Куайсон, 45 - 1:2, Грегорич, 86 - 2:2, Каиуби, 105 - 3:2.
"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Моравек (Гетце, 77), Каиуби (Дансо, 120), Ку Джа Чхоль (Рихтер, 65), Грегорич, Хедира, Хан (Финнбогасон, 74).
"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Бюссманн, Хак, Мвене, Максим (Боэтиус, 87), Куайсон (Кунде, 79), Гбамен (Матета, 105), Уджа, Онисиво (Озтунали, 90+4).
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