"Аугсбург" в дополнительное время обыграл "Майнц"

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"Аугсбург" в дополнительное время обыграл "Майнц"

"Аугсбург" в дополнительное время обыграл "Майнц" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии.

Аугсбург" - "Майнц" - 3:2.

Голы: Мвене, 19 - 0:1, Белль, 40 (в свои ворота) - 1:1, Куайсон, 45 - 1:2, Грегорич, 86 - 2:2, Каиуби, 105 - 3:2.

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Моравек (Гетце, 77), Каиуби (Дансо, 120), Ку Джа Чхоль (Рихтер, 65), Грегорич, Хедира, Хан (Финнбогасон, 74).

"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Бюссманн, Хак, Мвене, Максим (Боэтиус, 87), Куайсон (Кунде, 79), Гбамен (Матета, 105), Уджа, Онисиво (Озтунали, 90+4).

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