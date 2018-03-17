"Аугсбург" – "Вердер" - 1:3, "Гамбург" – "Герта" - 1:2 (обзоры)

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"Аугсбург" – "Вердер" - 1:3, "Гамбург" – "Герта" - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.

"Аугсбург" – "Вердер" - 1:3 

"Гамбург" – "Герта" - 1:2

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" расписали результативную ничью и другие результаты 27-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 26 44
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
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