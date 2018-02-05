Аурелио Де Лаурентис: "В "Наполи" Икарди мог бы стать новым Роналду"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что в его команде форвард миланского "Интера" Мауро Икарди мог бы стать одним из лучших игроков планеты.

"Икарди - нападающий мирового уровня, и он забивал бы по 40 голов под руководством Маурицио Сарри. Он мог бы стать как Роналду", - приводит слова Де Лаурентиса squawka.com.

Напомним, "Наполи" потерял Мертенса. | soccernews.ru