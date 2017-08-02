"Аустрия" и "Судува" вышли в следующую стадию Лиги Европы

Австрийская "Аустрия" и литовская "Судува" вышли в следующую стадию Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей кипрский АЕЛ и швейцарский "Сьон" соответственно.

"Сьон" - "Судува" - 1:1 (результат первого матча - 0:3)

Голы: Конате, 55 - 1:0, Вежевичус, 80 - 1:1.

АЕЛ - "Аустрия" - 1:2 (результат первого матча - 0:0)

Голы: Хольшхаузер, 34 - 0:1, Алдаир, 60 - 1:1, Пирес, 90 - 1:2.

Удаление: Аироса, 27 (АЕЛ).

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