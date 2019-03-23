"Аустрия" в товарищеском матче разгромила "Зенит"
В Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч между "Зенитом" и "Аустрией".
"Сине-бело-голубые" играли без футболистов, вызванных в национальные сборные, и потерпели крупное поражение со счётом 0:3.
"Зенит" (Россия) - "Аустрия" (Австрия) - 0:3
Голы: Кляйн, 35 - 0:1, Матич, 49 - 0:2, Эвандро, 87 - 0:3.
"Зенит": Кержаков, Нету, Ракицкий, Набиуллин, Анюков (Смольников, 62), Краневиттер (Капленко, 71), Эрнани, Шатов, Ригони, Дриусси (Воробьев, 62), Заболотный (Мостовой, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11