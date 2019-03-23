"Аустрия" в товарищеском матче разгромила "Зенит"

В Санкт-Петербурге завершился товарищеский матч между "Зенитом" и "Аустрией".

"Сине-бело-голубые" играли без футболистов, вызванных в национальные сборные, и потерпели крупное поражение со счётом 0:3.

"Зенит" (Россия) - "Аустрия" (Австрия) - 0:3

Голы: Кляйн, 35 - 0:1, Матич, 49 - 0:2, Эвандро, 87 - 0:3.

"Зенит": Кержаков, Нету, Ракицкий, Набиуллин, Анюков (Смольников, 62), Краневиттер (Капленко, 71), Эрнани, Шатов, Ригони, Дриусси (Воробьев, 62), Заболотный (Мостовой, 71).

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