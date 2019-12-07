Аутсайдер АПЛ заинтересован в приглашении Анчелотти

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Аутсайдер АПЛ заинтересован в приглашении Анчелотти

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти может вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает The Times.

По сведениям издания, итальянский специалист может возглавить "Эвертон", который на этой неделе уволил Марку Силву с поста главного тренера.

Другим претендентом на должность считается бывший рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

По итогам 15 туров "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, то есть находится в зоне вылета.

Анчелотти ранее работал в АПЛ - с 2009 по 2011 год он тренировал "Челси".

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