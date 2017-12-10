Аутсайдер Ла Лиги "Малага" неожиданно обыграла "Реал Сосьедад" на его поле

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Аутсайдер Ла Лиги "Малага" неожиданно обыграла "Реал Сосьедад" на его поле

В 15 туре Ла Лиги "Малага", пребывающая в зоне вылета со старта сезона, в Сан-Себастьяне обыграла местный "Реал Сосьедад", претендующий на место в еврокубках.

Творцами успеха гостей стали Борха Бастон и Чори Кастро. Ответить на их точные удары хозяева не смогли.

"Реал Сосьедад" - "Малага" - 0:2

Голы: Борха Бастон, 23 - 0:1 (с пенальти), Чори Кастро, 58 - 0:2

"Реал Сосьедад": Рулли; де ла Белья; Иньиго Мартинес; Льоренте Р.; Сурутуса (Субельдия, 46); Ильярраменди; Янузай (Хуанми, 65); Ойарсабаль; Прието; Виллиан Жозе (Хон Баутиста, 73); Одриосола

"Малага": Роберто Хименес; Росалес; Байсс; Диего Гонсалес; Луис Эрнандес; Чори Кастро; Адриан Гонсалес; Ресио; Кеко (Онтиверос, 78); Пеньяранда (Эн Незири, 53); Борха Бастон (Мула, 86)

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