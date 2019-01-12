Аутсайдер Примеры хочет арендовать игрока "Реала"

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Аутсайдер Примеры хочет арендовать игрока "Реала"

"Уэска" хочет арендовать вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина, сообщает Marca.

По сведениям издания, арагонский клуб сделал предложение "бланкос" о переходе 19-летнего украинца.

В "Уэске" рассчитывают, что "сливочные" могут досрочно завершить аренду голкипера в "Леганесе" в виду дефицита у него там игровой практики.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин провёл всего 4 матча, в которых пропустил 2 гола.

По итогам 18 туров "Уэска" занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 11 очков.

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