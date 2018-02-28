Аутсайдер третьей лиги вышел в полуфинал Кубка Франции

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Аутсайдер третьей лиги вышел в полуфинал Кубка Франции
В четвертьфинале Кубка Франции "Шамбли" переиграл "Страсбур" и вышел в полуфинал. В данный момент клуб занимает предпоследнее место в третьем по силе французском дивизионе.

"Шамбли" - "Страсбур" - 1:0 (0:0)

Гол: Дукуре, 83 - 1:0

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