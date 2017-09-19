Аузилио рассказал, как "Интеру" удалось сохранить Перишича
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал об попытках "Манчестер Юнайтед" летом заполучить Ивана Перишича.
"У Перишича ещё было несколько лет по контракту. Никто не отрицает, предложение от "Манчестер Юнайтед" было, но убедили его остаться в "Интере", говорили ему, что наш проект может быть столь же успешным, как проект в Манчестере.
Новое соглашение стало единственно верным решением. В нём нет опции выкупа, потому что ни мы не предлагали такого варианта, ни Перишич не настаивал" - приводит слова Аузилио Football Italia.
Читайте также: Дзенга: "Мне нравится, как "Интер" начал сезон". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду возвращается! "Реал" с португальцем в составе встречает "Бетис"
-
Пора уходить в отрыв: "Ювентус" принимает "Фиорентину"
-
Десять матчей без побед: "Атлетик" постарается взять верх над "Атлетико" спустя четыре года
-
В надежде на первую гостевую победу: "Спартак" встретится с "Кубанью" в Кубке России
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Сан-Паулу", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
За отставку Бартомеу с поста президента "Барселоны" собрано 10 тысяч подписей
-
"Интер" хочет вернуть в Европу Алекса Тейшейру
-
"Милан" нацелился на игрока сборной Германии
-
В сборной Испании рассчитывают на Диего Косту, но только, если тот будет играть
-
"Шальке" ждет, чтобы Горетцка определился со своим будущим
-
Отступные за Бензема выросли до миллиарда евро
-
Защитник "Краснодара" Рамирес не будет смотреть ЧМ-2018, если туда не пробьется сборная Эквадора
-
Ферманн: "Если бы у нас получилось, то игра с "Баварией" потекла бы в совершенно другом русле"
-
Бензема продлил соглашение с "Реалом"
-
Тренер "Бетиса": "Нынешний "Реал" вполне можно сравнивать с лучшей "Барселоной" Гвардиолы"
-
Моуринью объяснил, почему не играет Каррик
-
Груич: "Нужно сосредоточиться на других трофеях"
-
Семеду: "За Месси шикарно наблюдать"
-
Из-за несостоявшегося трансфера Мюллера в "Ливерпуль", Коутиньо не перешел в "Барселону"
-
Тейшейра может оказаться в "Интере"
-
Обамеянг готов бороться за звание лучшего бомбардира Бундеслиги
-
Президент "Интера" Тохир хочет продать свои акции
-
Матч с "Бертон Альбион" пропустят четыре футболиста основы "МЮ"
-
Озил готов вернуться на поле
-
Вальверде: "Я подумал, что перерыв в игре скажется на Суаресе неплохо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|13
|2
|Наполи
|4
|12
|3
|Ювентус
|4
|12
|4
|Лацио
|4
|10
|5
|Милан
|4
|9
|6
|Торино
|4
|8
|7
|Сампдория
|3
|7
|8
|Рома
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|Кальяри
|4
|6
|11
|Болонья
|5
|5
|12
|Аталанта
|4
|4
|13
|Кьево
|4
|4
|14
|СПАЛ
|4
|4
|15
|Удинезе
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|1
|17
|Сассуоло
|4
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|4
|0