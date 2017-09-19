Аузилио рассказал, как "Интеру" удалось сохранить Перишича

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал об попытках "Манчестер Юнайтед" летом заполучить Ивана Перишича.

"У Перишича ещё было несколько лет по контракту. Никто не отрицает, предложение от "Манчестер Юнайтед" было, но убедили его остаться в "Интере", говорили ему, что наш проект может быть столь же успешным, как проект в Манчестере.

Новое соглашение стало единственно верным решением. В нём нет опции выкупа, потому что ни мы не предлагали такого варианта, ни Перишич не настаивал" - приводит слова Аузилио Football Italia.

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