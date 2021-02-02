"Ротор" и "Крылья Советов" рискуют не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем

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"Ротор" и "Крылья Советов" рискуют не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем

"Ротор" и "Крылья Советов" имеют серьезные финансовые проблемы.

По сведениям "Спорт-Экспресс", из-за этих проблемы клуб рискуют не заявиться в РПЛ на следующий сезон. Это в случае, если волгоградцы не вылетят из РПЛ, а самарцы - поднимутся в высшую лигу.

Отметим, что в настоящее время "Ротор" занимет 13-е место в РПЛ, а "Крылья Советов" идет вторыми в Олим-ФНЛ.

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