Тренер сборной Украины Петраков высказался о матче против Франции

Фото: сайт УАФ

И.о. тренера сборной Украины Александр Петраков дал комментарии в преддверии матча с Францией.

"Сказал игрокам, что все впереди. Не нужно расстраиваться - играть дальше, необходимо победить Францию. Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного - у нас еще есть матч.

Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все", - цитирует Петраков Tribuna.com.

Поединок между Украиной и Францией пройдет 4 сентября.

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