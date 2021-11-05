Агент Трабукки высказался о поиске нового тренера для "Спартака"

Фото: твиттер Трабукки

Футбольный агент Марко Трабукки подтвердил, что "Спартак" занимается поиском нового тренера.

"Конечно, меня удивляет и расстраивает, что "Спартак" в середине таблицы. А что касается Руя Витории, то его уход - дело времени. "Спартак" ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.

Скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство "Спартака" решило повторить успешный опыт с Массимо Каррерой. Думаю, что это мудрое решение", - приводит слова Трабукки "Чемпионат".

На данный момент "Спартак" занимает в РПЛ девятое место.

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