"Авангард" минимально обыгрывает "Шинник" и выходит в финал Кубка России

Программа полуфинальных матчей Кубка России открывалась противостоянием двух сенсаций, представителей второго по значимости дивизиона ФНЛ, в рамках которого курский "Авангард" на своем небольшом стадионе принимал ярославский "Шинник". В нынешнем сезоне обе команды вне зоны борьбы за выход в Премьер-Лигу, поэтому все силы были брошены для написания истории в кубковом соревновании.

"Авангард" никогда еще и близко не подбирался к столь высокой стадии Кубка России. На пути к полуфиналу куряне совершили несколько сенсаций. В частности, подопечные Хасанби Биджиева оставили за бортом турнира московский ЦСКА, выбив тех еще в 1/16 финала. Также в четвертьфинале пострадал "Амкар", который оказался менее везучим при исполнении послематчевых пенальти. У "Шинника" из четырех оппонентов по Кубку также имелось два представителя элитного дивизиона, вот только чуть более скромных. Ведь так, еще в начале турнирной сетки ребята Александра Побегалова прибили "Урал", а за шаг до полуфинала выбили "СКА-Хабаровск".

С первых же минут поединка бросилось в глаза, мягко говоря, не самое лучшее состояние поля. Но вместе с тем приятно было наблюдать, что стадион "Трудовые резервы", хоть и не был забит под завязку, но все же народу, как для буднего дня пришло достаточно много. Все-таки чувствовался исторический характер игры. "Авангард" на правах хозяев действовал более агрессивно. Примерно до экватора первого тайма было много борьбы в центре поля, команды обходились без опасных моментов.

Во второй половине первой 45-ти минутки "сине-белые" стали наращивать темп и тут же у ворот Дмитрия Яшина появилась острота. Просто обязан был открывать счет Ильнур Альшин, но каким-то невероятным образом хавбек с убойной позиции пробил мимо ворот. Спустя десять минут классный момент был уже у форварда хозяев Артема Федчука, но на этот раз свою команду пришлось спасать голкиперу ярославцев. Концовка тайма получилась горячей - "Авангард" запер соперника на своей половине поля, но счет на табло остался неизменным.

Второй тайм команды начали поспокойнее. Футболисты "Шинника" стали играть гораздо смелее, хотя преимуществом по-прежнему владели "авангардцы". Долго не везло курянам, но на 79-й минуте хозяева все же добились своего: классный удар в одно касание получился у Игоря Киреева и мяч залетел в сетку ворот Яшина прямо в притирку со штангой. В оставшееся время подопечные Хасанюи Биджиева спокойно удержали минимальный перевес.

Таким образом, впервые в своей истории курский "Авангард" вышел в финал Кубка России, впервые обыграв ярославский "Шинник".

"Авангард" – "Шинник" – 1:0

Голы: Киреев, 79

"Авангард": Кобзев, Дашаев, Гоцук, Багаев, Киреев (Митасов, 82), Коробов (Концедалов, 90), Гурфов, Нетфуллин, Альшин, Болов (Тлупов, 85), Федчук

"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Щадин, Самойлов, Шайморданов (Земсков, 62), Нарылков, Камилов (Лях, 82), Безлихотнов (Булия, 46), Низамутдинов

Богдан Архипенко

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