"Авангард" расторг контракт с экс-хавбеком "Локомотива" Касаевым

Теги локомотив москваавангард курскалан касаев

"Авангард" расторг контракт с экс-хавбеком "Локомотива" Касаевым
Полузащитник Алан Касаев покинул курский "Авангард", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что курский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел за "Авангард" 13 матчей и забил один гол. Ранее Касаев выступал за "Локомотив", "Рубин", "Кубань", владикавказский "Спартак", "Балтику", "Динамо" и "Сочи".

Не пропустите: Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов