"Авангард" расторг контракт с экс-хавбеком "Локомотива" Касаевым



Полузащитник Алан Касаев покинул курский "Авангард", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что курский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел за "Авангард" 13 матчей и забил один гол. Ранее Касаев выступал за "Локомотив", "Рубин", "Кубань", владикавказский "Спартак", "Балтику", "Динамо" и "Сочи".

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