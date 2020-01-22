"Авангард" расторг контракт с экс-хавбеком "Локомотива" Касаевым
Полузащитник Алан Касаев покинул курский "Авангард", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Ранее сообщалось, что курский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.
В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел за "Авангард" 13 матчей и забил один гол. Ранее Касаев выступал за "Локомотив", "Рубин", "Кубань", владикавказский "Спартак", "Балтику", "Динамо" и "Сочи".
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|2
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|19
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|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
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|Локомотив Москва
|19
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|Уфа
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|19
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|24
|10
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|19
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|11
|Тамбов
|19
|21
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