"Авангард" сделал заявление по ситуации с Моуринью

Пресс-служба "Авангарда" сделала заявления по поводу ситуации с Жозе Моуринью. Они заявили, что он себя хорошо чувствует после матча чемпионата КХЛ против СКА (2:0), который проходил в Балашихе.

После того, как португалец совершил стартовое выбрасывание он поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

"Спешим успокоить болельщиков, переживающих о здоровье Жозе Моуринью: с тренером все в порядке, он уже в самолете. Жозе остался доволен матчем, передал привет Балашихе и в следующий раз попросил выдать ему на стартовое вбрасывание коньки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Моуринью сейчас находится без команды, последним клубом, который он возглавлял, был "Манчестер Юнайтед".

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