"Авангард" сделал заявление по ситуации с Моуринью

Теги жозе моуринью

"Авангард" сделал заявление по ситуации с Моуринью

Пресс-служба "Авангарда" сделала заявления по поводу ситуации с Жозе Моуринью. Они заявили, что он себя хорошо чувствует после матча чемпионата КХЛ против СКА (2:0), который проходил в Балашихе.

 После того, как португалец совершил стартовое выбрасывание он поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

"Спешим успокоить болельщиков, переживающих о здоровье Жозе Моуринью: с тренером все в порядке, он уже в самолете. Жозе остался доволен матчем, передал привет Балашихе и в следующий раз попросил выдать ему на стартовое вбрасывание коньки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Моуринью сейчас находится без команды, последним клубом, который он возглавлял, был "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Леганес" на выезде обыграл "Райо Вальекано" (видео голов) | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 февраля

Главные новости дня: 4 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов