"Авангард" сотворил сенсацию и выбил ЦСКА из кубка России, "Тосно" обыграло "Тюмень"
Сегодня были сыграны матчи 1/16 финала кубка России, в которых встретились курский "Авангард" с московским ЦСКА, а также "Тюмень" с "Тосно".
"Авангард" - ЦСКА - 0:0, доп. вр. - 1:0
Гол: Коробов, 114 - 1:0 (пенальти).
"Авангард": Саутин, Дашаев, Никитин, Альшин (Синяев, 77), Аппаев, Багаев, Войнов (Митасов, 46 (Болов, 117)), Гурфов, Концедалов, Коробов, Нетфуллин.
ЦСКА: Помазун, Васин, Гордюшенко (Головин, 95), Кучаев, Миланов, Набабкин, Натхо, Оланаре, Олейников (Тикнизян, 70), Хосонов, Чалов.
"Тюмень" - "Тосно" - 1:2
Голы: Палиенко, 34 - 0:1, Палиенко, 38 - 0:2, Карпов, 48 - 1:2.
"Тюмень": Обухов, Головня (Мурачев, 65), Карпов, Гузь, Лешонок, Маслов, Павленко, Рябокобыленко, Чуканов (Богатырев, 80), Шакуро, Юсупов.
"Тосно": Опарин, Абазов, Буйволов, Кутин, Марков, Мелкадзе, Мирзов, Мухаметшин (Казаев, 83), Палиенко (Быстров, 59), Сухарев, Трошечкин.
Также предлагаем ознакомиться с другими результатами раунда. | soccernews.ru
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