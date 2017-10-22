"Авеш" - "Бенфика" - 1:3 (обзор)

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"Авеш" - "Бенфика" - 1:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 9-го тура чемпионата Португалии между "Авешем" и "Бенфикой" (1:3).

Видео: "Авеш" - "Бенфика".

Не пропустите: "Бенфика" победила "Авеш". | http://soccernews.ru

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