"Авеш" дома разгромил "Портимоненсе"
В рамках 25-го тура чемпионата Португалии "Авеш" на своём поле без проблем разобрался с "Портимоненсе".
"Авеш" – "Портимоненсе" - 3:0
Голы: Родриго Соарес, 26 - 1:0, Нилдо Петролина, 47 - 2:0, Диас, 83 - 3:0.
Не пропустите: "Бенфика", "Брага" и "Фейренсе" громят соперников в 25-м туре чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|25
|67
|2
|Бенфика
|25
|62
|3
|Спортинг Лиссабон
|25
|59
|4
|Брага
|25
|55
|5
|Рио Аве
|25
|37
|6
|Дешпортиво Чавес
|25
|36
|7
|Боавишта
|25
|33
|8
|Маритиму
|25
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|25
|30
|10
|КД Тондела
|25
|28
|11
|Белененсиш
|25
|28
|12
|Портимоненсе
|25
|27
|13
|Дешпортиво Авеш
|25
|25
|14
|Витория Сетубал
|25
|24
|15
|Фейренсе
|25
|23
|16
|Морейренсе ФК
|25
|22
|17
|Пасуш де Феррейра
|25
|21
|18
|Эшторил
|25
|21