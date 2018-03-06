"Авеш" дома разгромил "Портимоненсе"

В рамках 25-го тура чемпионата Португалии "Авеш" на своём поле без проблем разобрался с "Портимоненсе".

"Авеш" – "Портимоненсе" - 3:0

Голы: Родриго Соарес, 26 - 1:0, Нилдо Петролина, 47 - 2:0, Диас, 83 - 3:0.

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